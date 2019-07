LA NAZIONE, Confronto Chiesa-Rocco: la tempistica

Come scrive La Nazione, sarà importantissimo l'imminente confronto tra Federico Chiesa e Rocco Commisso alla presenza di Joe Barone e Daniele Pradè, in partenza per gli USA. Per la prima volta infatti l'attaccante ascolterà i piani della Fiorentina esponendo la propria posizione. La tempistica: domani i viola saranno in New Jersey, possibile che il tycoon e il suo braccio destro Barone si vedano col gicoatore prima ancora dell'arrivo del direttore sportivo, in modo da anticipare il vertice di mercato vero e proprio in programma il 23 a New York.