LA NAZIONE, Commisso: ora o mai più. Spalletti...

Il titolo che apre le pagine sportive dell'edizione odierna de La Nazione è: "Ora o mai più". Della Valle e Commisso sono pronti a far decollare definitivamente la trattativa per la Fiorentina, scrive il quotidiano, e oggi dovrebbe avvenire il loro incontro decisivo. Ieri giornata campale, con il Tycoon italo-americano nascosto dalle telecamere tutto il giorno eccetto per una piccola apparizione in serata, e i Della Valle in corso Venezia con la famiglia. Il grande dubbio è su quale modo di fare calcio vorrà avere Commisso, accanto al cui nome sta dando il meglio di sè la fantasia del web: tutti i più grandi nomi di allenatori sono stati accostati alla Fiorentina. Il quotidiano fa infine il nome di Luciano Spalletti, tecnico che sarebbe perfetto per profilo e ambizioni per sedere sulla panchina della prossima Fiorentina firmata Commisso.