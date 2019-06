LA NAZIONE, Commisso: "Montella ok? Fake news"

Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista a La Nazione. Di seguito la prima parte: "Ce l'ho col mondo di Hollywood perché dà un'idea distorta di noi italiani emigrati negli USA come nel caso del Padrino, Goodfellas, i Soprano... Fiorentina? Le prime notti non ho dormito per l'adrenalina, ho trovato una società limpida e vanno ringraziati i Della Valle per questo. I dipendenti mi sono piaciuti quasi tutti, ora devono dimostrarmi la qualità del loro lavoro: serve circondarmi di collaboratori che sappiano di calcio più di me. Sul mercato non siamo in ritardo, stiamo decidendo su Veretout, forse è meglio venderlo. Miei metodi? Alzo la voce solo con i manager. Momento delle scelte? Stiamo studiando i profili che ci servono, arriveranno degli annunci in settimana. Conferma di Montella? E' una fake news. Prima ci devo parlare. Curva Fiesole? Ci siamo detti che sarà necessaria onestà e niente illusioni. Antognoni? E' un mito e ha un cuore d'oro, non capisco come abbia fatto a rimanere lontano dalla Fiorentina per tanti anni. E ora? Stiamo lavorando sul mercato, tutti insieme: prima uno dei miei uomini di mercato dà un giudizio sulla possibilità di prendere un giocatore X, poi arrivo io perché firmo l'assegno. Serve il consenso unanime".