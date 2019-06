LA NAZIONE, Commisso è arrivato. Oggi l'incontro

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Commisso è arrivato". Il Tycoon italo-americano è a Milano per chiudere il più in fretta possibile la trattativa con i Della Valle e acquistare la Fiorentina: il conto alla rovescia è iniziato. Verso le 21.30 di ieri Commisso è spuntato all'aeroporto di Linate e con gli occhi spalancati ha detto: "Come facevate a sapere che ero su questo aereo?" (QUI il video). Quella di oggi si preannuncia dunque come una giornata decisiva per il passaggio di proprietà della Fiorentina. Restano le incognite su come Commisso riuscirà ad impattare con un campionato così distante da quello americano, ma l'importante sarà chiudere in tempi brevi: c'è da programmare la squadra per l'anno prossimo.