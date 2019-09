LA NAZIONE, Chiesa e l'astinenza dal gol

Chiesa e l'astinenza dal gol, scrive la Nazione in edicola. Era il 15 marzo, da allora sono passati 936 minuti in campionato (recuperi esclusi) durante i quali Federico è rimasto a secco. Unica rete contro il Monza in coppa Italia (18 agosto), ma ci si aspetta ovviamente di più da un giocatore che ha quotazioni da attaccante top e deve moltiplicare la sua quota letale in area. Dicono le statistiche che in campionato Chiesa segna un gol ogni 500 minuti, ci si avvicina dunque al doppio della frequenza media. E contro l'Atalanta l'appuntamneto ha un valore doppio viste le accuse di simulazione dopo il rigore assegnato ai nerazzurri al Franchi a settembre 2018. Il tempo non ha ammorbidito il gelo creato da quelle accuse.