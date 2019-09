LA NAZIONE, Chiesa con la Juve: la sfida più dura

"Chiesa non sarà il mio Baggio, resterà almeno per un altro anno". Senza questa promessa del patron viola Rocco Commisso chissà quale sarebbe adesso la situazione di Federico Chiesa che si appresta a scendere in campo nella sfida per lui più difficile contro la Juventus che tanto lo ha corteggiato nel corso dell'estate. La società però non è mai stata disposta a trattare ed ha sempre continuato a ripetere: "Chiesa non si muove". La stagione nel frattempo è partita ed il suo nuovo compagno, Kevin-Prince Boateng non ha perso occasione per elogiarlo: "Chiesa è fortissimo, se la testa lo sostiene potrà diventare tra i migliori al mondo". Adesso tocca a lui dimostrarlo. A riportarlo è La Nazione.