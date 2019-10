LA NAZIONE, Caceres costruisce porte blindate

Se da un parte è vero che la Fiorentina segna poco, dall'altra si può dire che ha trovato una discreta solidità difensiva. Secondo quanto scrive La Nazione questa mattina in edicola, per la terza volta in campionato la squadra viola non ha subito gol. Evidenti sono i progressi di Dragowski, ma a dire il vero la svolta della retroguardia viola sembra avere un nome e un cognome: Martin Caceres. Da quanto Montella ha deciso di puntare sull'uruguaiano la Fiorentina ha drasticamente diminuito il numero delle reti incassate. Inoltre il difensore è stato il giocatore che nell'ottavo turno di Serie A ha recuperato più palloni, con Dragowski che per la prima volta è rimasto imbattuto in due partite consecutive.