LA NAZIONE, Caccia al bomber: i nomi in ballo

Come scrive La Nazione, la Fiorentina ha una priorità: trovare il bomber giusto per fare in modo che la sterilità offensiva della scorsa stagione possa essere uno sbiadito ricordo. In cima alla lista delle preferenze c'è Patrik Cutrone, per un'operazione che poteva essere legata a un trasferimento di Veretout al Milan. Ipotesi subito scartata, non fosse altro perché il francese è di nuovo vicino al Napoli. Per lo stesso motivo ai viola piace il partenopeo Adam Ounas, il quale quest'anno ha collezionato 26 presenze e 4 reti. Con gli azzurri discorso aperto per Roberto Inglese, ma De Laurentiis chiede 30 milioni. Vecchio pallino di Pradè è anche Patrik Schick, autore quest'anno di 5 gol in 32 gare. Poi George Alezandru Puscas, di proprietà dell'Inter in prestito al Palermo (33 presenze e 9 gol) e protagonista con la Romania a Euro U21, competizione in cui si è messo in mostra pure Florinel Coman che il FCSB non è però intenzionato a vendere. Nel mirino anche il giovanissimo Edoardo Vergani, ed è tornato di moda Leonardo Pavoletti. Da non trascurare infine Andrea Petagna, della Spal, e Marko Arnautovic, che però il West Ham venderebbe solo a peso d'oro.