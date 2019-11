LA NAZIONE, Blitz inglese: il Leicester apre per Praet

La missione di Barone e Pradè di due giorni fa a Londra aveva un obiettivo chiaro: come scrive La Nazione, si tratta di Dennis Praet. Certificano - si legge - fonti vicine al Leicester. Il giocatore in prestito ai foxes dalla Sampdoria (dove tra l'altro fu portato dall'attuale ds viola) sarebbe il rinforzo indicato per la mediana di Montella da accogliere già a gennaio per poi ambire, in prospettiva, ad un acquisto definitivo. Il centrocampista sarebbe favorevole ad un trasferimento in maglia gigliata, anche alla luce del poco impiego finora in Premier.