LA NAZIONE, Benassi-Zurkowski per Verona

L'amichevole di ieri pomeriggio, scrive La Nazione, è stato il modo migliore per rimettere minuti nelle gambe di Franck Ribery e per eliminare le tossine della sconfitta di Cagliari. Test superato, soprattutto da parte di chi il campo l'ha visto meno e aveva bisogno di mettersi in mostra. La copertina l'ha presa Ghezzal, che con una doppietta ha rilanciato una candidatura per un posto da titolare a Verona.

A proposito di formazione per Verona, il centrocampo iniziale con Benassi e Zurkowski mezzale (e Cristoforo in mezzo) ha saputo tanto di prova generale per la trasferta in terra veneta. Dovrebbero essere loro i prescelti per sostituire Castrovilli e Pulgar.