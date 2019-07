LA NAZIONE, Balo intriga: perché conviene?

Mario Balotelli piace, e l’operazione intriga. Come scrive il quotidiano La Nazione in edicola stamani l’operazione SuperMario conviene e non conviene. E il giornale ha stilato una lista di punti dove si spiega il motivo per cui uno come Balotelli farebbe comodo alla Fiorentina oppure no. Conviene soprattutto perché questo che viene sarà l’anno dell’Europeo e Roberto Mancini punta tutto sul rigenerare l’attaccante e averlo a disposizione. Tra i punti ella non convenienza ci sono i suoi limiti caratteriali e l’ingaggio decisamente over rispetto al target viola. Firenze potrebbe essere la sua chanche per riscattarsi.