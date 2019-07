LA NAZIONE, Badelj non convince Pradè. Gervinho...

Tra i nomi accostati alla Fiorentina con più forza, negli ultimi giorni, c'è quello di Milan Badelj. Stando a quanto scrive La Nazione, il ritorno a Firenze del centrocampista non convincerebbe però Daniele Pradè, che dovrebbe andare a trattare con la Lazio un giocatore arrivato nella capitale a scadenza con la prospettiva di doverlo ricomprare. Insomma, non sarebbe il massimo. Altra idea, stavolta per l'attacco, è Gervinho. Ieri si è sparsa la voce di un interessamento da parte dei viola per l'esterno ex Parma, ma su di lui - si legge - ci sarebbe con decisione anche l'Inter.