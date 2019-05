LA NAZIONE, Apre: "Tutti allo stadio!" Biglietti a 1 euro

L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Tutti allo stadio!". Oltre ad essere un invito a tutti i tifosi viola, il quotidiano riporta come la Fiorentina abbia deciso di far pagare 1 euro i biglietti a tutti i possessori di InViola Card, mentre gli abbonati potranno coinvolgere altri tifosi ad un prezzo simbolico. Si fa quel che si può in una situazione del genere, aggiunge il quotidiano, visto che il momento è drammatico e c'è bisogno dell'unità e della spinta di tutti, con un occhio a Spalletti e alla sua partita con l'Empoli: pur non essendo mai stato allenatore della Fiorentina, il tecnico di Certaldo sarà arbitro del futuro viola.