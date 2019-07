LA NAZIONE, Affare Balotelli: la tattica dei viola

Questa mattina La Nazione scrive di un possibile ritorno di fiamma per Mario Balotelli. La tattica che i dirigenti gigliati sono pronti a utilizzare per tentare la strada di Supermario è vedere come vanno le cose nella trattativa con il West Ham (per la verità non benissimo) e sfruttare magari la seconda parte del mercato d'estate per ottenere il sì dal giocatore senza prestare il fianco ad aste al rialzo. C'è una curiosità: i bookmakers - si legge - hanno riacceso la possibilità di vedere Balotelli a Firenze riabbassando la quota scommesse (7,50), dopo che un paio di settimane fa era schizzata a 50.

LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE DI FV SU BALOTELLI!