La moviola di Hellas-Fiorentina: Di Bello ok, il colpo di Kean è casuale

vedi letture

La moviola del Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola premia l'arbitraggio di Di Bello che si prende 6 in pagella. L'episodio che ha visto Moise Kean dover abbandonare il campo in ambulanza viene considerato casuale, perché Coppola anticipa da dietro l'attaccante che sbilanciato cade proprio in direzione opposta sul ginocchio di Dawidowicz.

Nessuna protesta e giusto non assegnare il rigore per un contatto sempre di Coppola su Kean, così come è netto il fallo su Folorunsho di Duda al limite dell'area per cui protesta molto il tecnico scaligero Zanetti. Alla fine anche il VAR chiude la partita con solo controlli silenti.