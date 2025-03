La Fiorentina vuole sfruttare il fattore Franchi: è quinta per rendimento casalingo

Anche il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza del fattore Artemio Franchi in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Atalanta. La formazione di Palladino ricomincia in casa (Curva Ferrovia esaurita, con uno sprint si andrà sopra le ventimila presenze considerando anche le buone previsioni meteo per il giorno della gara) per provare a sfruttare ancora il fattore Franchi che la vede quinta assoluta nel rendimento casalingo, con 30 punti conquistati in 15 partite (9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), dietro a Inter (33), Napoli (32), Bologna (32) e Roma (31), e davanti a Juventus (28), Milan (27), Lazio (26) e Atalanta (25) tra le nove che lottano per scudetto e piazzamenti da Coppe, segno tangibile dell’assunto di partenza.

E siccome dopo l’Atalanta delle otto gare che rimarranno da disputare, la Fiorentina ne avrà soltanto tre davanti ai propri tifosi (Parma, Empoli e Bologna), ecco perché è un fattore da sfruttare fino in fondo.