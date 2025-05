La Fiorentina vince con lo schema migliore. Kean come Gilardino

C'è ancora vita per la Fiorentina in campionato. Lo sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria arrivata ieri sera al Franchi contro un Bologna ancora ebbro della festa per la Coppa Italia. La squadra di un Palladino contestato dalla Curva Fiesole vince con lo schema migliore, cioè lancio lungo per Moise Kean direttamente da rilancio del portiere con spizzata di Mandragora.

Ci pensa Moise. L'attaccante viola è al suo 24esimo centro stagionale con la maglia Fiorentina, e pensare che ha rischiato di non esserci a causa di un infortunio. Se i viola hanno ancora una speranza di un piazzamento europeo è proprio grazie al proprio centravanti che è stato ancora una volta determinante. Non segnava da un mese ed è diventato il primo giocatore italiano ad essere coinvolto in più di 20 marcature in una singola stagione dai tempi di Gilardino. Ciliegina sulla torta: ha raggiunto le 100 vittorie nei cinque grandi campionati europei in carriera.