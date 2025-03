La Fiorentina sarà decisiva per Motta: in caso di sconfitta rischia il posto

La Fiorentina diventa decisiva per la Juventus e soprattutto per il suo allenatore Thiago Motta, entrato nell'occhio del ciclone dopo la rovinosa sconfitta in casa con l'Atalanta. Come sottolinea Tuttosport, pubblicamente la società bianconera continua a confermare la fiducia nel tecnico ma un brutto ko con la Viola potrebbe portare alla drastica decisione.

Dopo aver fallito gli assalti alla Supercoppa, alla Coppa Italia e all’ottavo di Champions League, il rischio di fare un buco nell’acqua con il quarto posto è sempre più serio, e allora ecco che una nuova profonda delusione al Franchi imporrebbe profondissime riflessioni. Non qualificarsi per il prossimo impegno europeo più prestigioso significherebbe perdere un introito minimo da 65 milioni, mitigato marginalmente ed eventualmente dagli introiti dell’Europa League o della Conference.

Un danno non solo finanziario, ma anche di immagine, che la Juventus cercherà di evitare in tutti i modi. Se alla Continassa si dovessero convincere che Motta in questo momento rappresenta un problema invece che un valore aggiunto, ecco che sarebbe fisiologico, seppur a malincuore, ammettere l’errore della scelta estiva e provvedere alla sua rimozione dall’incarico. La decisione dell’eventuale esonero non sarebbe dunque esclusivamente legata a una brutta sconfitta con la Fiorentina ma la partita del Franchi potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso.