La Fiorentina preme per Fagioli. Non dovesse sbloccarsi, c'è l'idea Marin

Il Corriere dello Sport-Stadio approfondisce il mercato della Fiorentina e in particolar modo la questione centrocampo, col nome di Nicolò Fagioli indicato come l'obiettivo numero uno. Per il regista classe 2001, la Juventus spinge per il prestito con obbligo di riscatto, mentre i viola per adesso non si sarebbero spinti oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La situazione è in evoluzione, nel frattempo i bianconeri hanno fissato il prezzo: 20 milioni di euro trattabili.

Se Fagioli dovesse non sbloccarsi, il quotidiano scrive che la Fiorentina potrebbe dirottarsi su Razvan Marin del Cagliari, per il quale c’erano già stati dei contatti. Il giocatore piace ai dirigenti viola da tempo, tanto che, come anticipato dalla nostra redazione, ci sarebbero stati dei contatti già a dicembre per sondare il terreno.