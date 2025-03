La Fiorentina ha un problema Gudmundsson: un'immagine è emblematica

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio uno dei grandi problemi che la Fiorentina non ha risolto ancora riguarda Albert Gudmundsson, ovvero l’investimento più importante della società viola la scorsa estate. Il fantasista arrivato dal Genoa si è spento piano piano, di lui si sono viste alcune tracce a inizio stagione, nelle due vittorie con Lazio e Milan, poi fra il processo nel suo paese e i guai fisici è praticamente sparito.Ad Atene è entrato nei quindici minuti finali, la squadra non lo ha cercato molto e lui è apparso di nuovo come se fosse fuori contesto.

L’immagine più chiara di questo periodo difficile è quando ha tentato un timido scatto su un pallone giunto dalle retrovie senza però dare neanche la sensazione di crederci. La domanda è: la Fiorentina può permettersi di non avere Gudmundsson nella parte fi nale della stagione? La risposta è no. Palladino ha, fra gli altri compiti gravosi, anche quello di rimetterlo al centro della Fiorentina.