La Fiorentina ha scelto di evitare il vice Kean, Rep.Fi.: "Ora il centrocampo a tre?"

Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze) la ricerca del sostituto di Kean è tutt’altro che banale, per chi ha scelto di non intervenire sul mercato per assicurarsi un attaccante alternativo. Zaniolo, Beltran e Cpirini sono i principali candidati a calarsi nei panni dell’attaccante assente. Anche per necessità, visto che la Fiorentina a gennaio ha intensificato il mercato in entrata verso il centrocampo e alleggerito la rosa in uscita verso gli esterni.

Chissà che Palladino non faccia una mossa in mediana: Fagioli perno, Mandragora e Cataldi ai fianchi in attesa del migliore Adli. Un centrocampo a tre che alzerebbe Zaniolo riferimento in attacco supportato da due elementi alle sue spalle, magari Beltran e Folorunsho.