La Fiorentina è tornata a correre. E Kean eguaglia se stesso al PSG

La Fiorentina è tornata a correre e con la vittoria contro il Genoa si è rilanciata in una Serie A che nelle zone europee vive una situazione molto confusa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che sottolinea l'importanza delle reti di Moise Kean e Albert Gudmundsson e anche come la reazione del Genoa arrivi troppo tardi, rendendosi pericolosa solo con De Winter da calcio d'angolo. Due reti in mezzora, i leader offensivi spingono la Fiorentina che soffre solo nel secondo tempo. Ora sotto con il recupero con l’Inter in programma giovedì sera.

Kean eguaglia se stesso al Paris Saint-Germain

La rosea aggiunge anche un dato particolare su Kean e sulla sua vena realizzativa: con il gol di ieri al Franchi, l'attaccante classe 2000 ha raggiunto il record di marcature stagionali in carriera, eguagliando il precedente primato realizzato nella stagione 2020-2021 con la maglia del Paris Saint-Germain. In quella annata il 24enne centravanti azzurro ha fatto centro 13 volte in Ligue 1 (come adesso in Serie A) e 17 totali considerando tutte le competizioni, proprio come in questo momento.