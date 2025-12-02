La Fiorentina cambia modulo? La scelta di Pioli e Pradè è un ostacolo enorme

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di un possibile cambio modulo per la Fiorentina di Vanoli, con diversi ostacoli però. Il primo e più grande riguarda i giocatori a disposizione, perché in estate il club ha fatto una scelta mandando via gli esterni come Ikoné e Sottil senza però rimpiazzarli. Una decisione precisa, discussa anche con Pioli, che ha accettato di mettere da parte le sue convinzioni per andare incontro alle esigenze del club.

Servirebbero almeno quattro esterni offensivi ma nel mercato di oggi sono i giocatori più cari di tutti e quindi il budget andrebbe esaurito solo per coprire quel reparto. Un limite col quale si è scontrato lo stesso Pioli prima, e Vanoli poi. Adesso però, nonostante questo ostacolo, sembra arrivato il momento della strambata.