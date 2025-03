La Fiorentina cade contro il Panathinaikos, La Repubblica: "Tre schiaffi. Primo round ai greci"

"Cambiando l’ordine dei fattori, gli stadi, gli avversari, i contesti, il risultato non cambia, la Grecia e Atene continuano a essere indigeste e amare per la Fiorentina, battuta 3-2 dal Panathinaikos nell’andata degli ottavi di finale di Conference League". Queste le prime righe dell'articolo di commento del quotidiano La Repubblica (Firenze) sulla gara dello Stadio Spyros Louis di Atene tra Panathinaikos e Fiorentina. Una partita strana e particolare quella della Fiorentina.

I viola hanno commesso tanti errori, non sono stati continui mentalmente e nella ripresa hanno subito un brusco calo dal punto di vista fisico. Dopo la rimonta di due gol nella prima frazione i gigliati i viola nella ripresa non hanno avuto la cattiveria di portare a casa un risultato positivo soccombendo agli attacchi della formazione di Rui Vitoria. Sicuramente la qualificazione non è già sfumata, la Fiorentina può giocarsi le sue partite nella gara di ritorno al Franchi, ma una cosa è certa quest'anno i gigliati la Conference League la stanno vivendo di rincorsa e con addirittura una sola vittoria in trasferta dall'inizio.