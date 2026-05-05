La Fiorentina cade a Roma. Tuttosport: "È un tornado giallorosso"

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L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un'onda anomala, la Roma, che ha travolto la Fiorentina in un tempo e spazzato via in un attimo le possibilità di aritmetica salvezza per Vanoli. È stato un ruggito da Champions quello di Gasperini, che in poco più di mezz'ora ha indirizzato la serata dell'Olimpico stampando una tripla mazzata alla Viola.

Impreparata all'approccio devastante di una Roma che ha dominato e segnato, ispirata dai gol e dalle giocate dei suoi difensori, portando la partita dalla propria parte con una facilità disarmante. La Fiorentina non solo non ha sfruttato l'assist della Lazio a Cremona (sarebbe bastato un pari per la matematica salvezza), ma si è piegata e fatta spezzare facilmente dal tornado giallorosso. […] Alla Fiorentina rimane un'altra notte da cancellare, per una brutta figura che allunga a tre le partite senza vittoria di Vanoli, a lezione da Gasp nel lunedì dell'Olimpico”.