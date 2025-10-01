La Conference League per il rilancio, La Nazione: "Pioli soffre il momento"

La Nazione stamani scrive di una Conference League che si porta dietro lo spirito di vendetta dopo i risultati incassati dalla Fiorentina nelle tre edizioni andate in archivio negli ultimi tre anni. Stavolta però il torneo coincide con la responsabilità che Stefano Pioli ha sulle spalle dopo l’inizio, drammatico, di quella che al contrario doveva essere la stagione dei sorrisi. Pioli soffre il momento. Prova e deve portare convinzioni per arrivare a un riscatto che deve prendere forma. A tutti i costi. E così la sfida contro il Sigma Olomouc dovrà essere sfruttata dal tecnico per riconsegnare a Firenze una Fiorentina diversa. 