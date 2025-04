La classifica dei gol su palla inattiva: viola secondi a quota 11 reti, Juve penultima

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi pubblica una classifica di Serie A dei gol su palla inattiva. La Fiorentina risulta seconda a pari merito con l’Atalanta a quota 11. Prima in questa speciale graduatoria, l’Inter con 14 centri. Male la Juventus, che come sottolinea la rosea si trova in penultima posizione appaiata a Empoli e Lecce con solo 4 reti su palla inattiva. L’ultima posizione, infine, è occupata dal Monza, fermo a 2 gol. A livello europeo, svetta il Wolfsburg (16), secondo il Bayer Leverkusen (15), terza proprio l’Inter (14).