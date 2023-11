L'OPINIONE, Talento batte tattica, e a noi il talento manca

FirenzeViola.it

Questo il commento del giornalista Stefano Cecchi sulle colonne de La Nazione: “In una serata di calcio illogico, la Fiorentina incappa nella terza sconfitta consecutiva aprendo una breccia nella fiducia complessiva dell’ambiente. A vincere è stata infatti una Juventus spietata che ha capitalizzato al massimo la propria filosofia di gioco. Ovvero: l’idea della barricata che prevale sulla seduzione del palleggio. Di fronte a quel bunker, ai viola serviva altro per ribaltare il piano inclinato dal gol di Miretti.

Serviva più qualità individuale oltre alle buone idee di gioco. Non è infatti un caso se, per quasi tutta la gara, la Fiorentina è stata in possesso del campo, portando palla con facilità fino alle tre quarti per poi arrestarsi su quel limite, senza mai trovare la giocata vincente. A ribadire che la differenza nel calcio alla fine più della tattica la fa il talento. E in questa rosa un po’ di talento complessivo manca”.