L'OPINIONE, Per una finale c'è bisogno di un'altra viola

Nel suo pezzo di opinione sulle colonne dell'edizione odierna de La Repubblica, Stefano Cappellini analizza i temi d'attualità in casa Fiorentina. A partire dalle difficoltà della squadra viola apparse evidenti, nonostante la vittoria, nella trasferta di Budapest contro il Maccabi Haifa. Ancora sottolinea e spera il giornalista, non si è vista la squadra schiacciasassi che la scorsa stagione in coppa asfaltava il Braga e il Lech Poznan. Questa Fiorentina è troppo fragile dietro e troppo dipendente dalla qualità di Arthur, Nico e Bonaventura in fase di costruzione e finalizzazione. Considerando le squadre partecipanti alla Conference in questa stagione e la doppia sfida in Coppa Italia contro l'Atalanta, per tornare in almeno un a finale c'è bisogno di un'altra Fiorentina.

A partire già dalla sfida con la Roma di domani sera che vale tanto per le ambizioni europee dei viola in campionato. I giallorossi arrivano a Firenze in grande forma e avranno su di loro la pressione di dover vincere per centrare l'obiettivo Champions. La Fiorentina invece può giocare più libera mentalmente visto che l'obiettivo è cercare di non perdere terreno dalle dirette concorrenti e provare a rimanere in corsa fino all'ultimo su tre fronti.