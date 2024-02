L'OPINIONE, Capita sbagliare il mercato, basta dirlo

FirenzeViola.it

Sulle colonne di Repubblica (Firenze) è possibile leggere un editoriale di Stefano Cappellini. Questa la sua opinione sul momento della Fiorentina: “Io ci starei pure a discutere degli errori eventuali di Italiano, delle presunte scelte sbagliate, delle difficoltà (queste meno presunte) ha rimontare quando la Viola va sotto. A patto di cominciare a discutere di questioni più rilevanti per spiegare e difficoltà di queste settimane. Perché nel calcio ci sono le opinioni, ma talvolta ci sono anche i fatti. Un fatto è che gli acquisti più importanti in estate non abbiano reso quanto sperato (Parisi e Beltran) o non abbiano reso proprio (Nzola). un fatto è che diversi reparti abbiano il segno meno davanti. Amrabat non è stato sostituito, a meno di pensare che Arthur sia il sostituto solo chi gioca al posto suo. Igor sostituito con uno svincolato, poi ceduto a gennaio. L’anno scorso italiano aveva quattro centrali di difesa da ruotare, ora ne ha tre e con il Bologna, ci fosse stato un contrattempo per Milenkovic o Ranieri, sarebbe toccato a Comuzzo, un ragazzo con 100 minuti di esperienza in serie A.

C’erano sei esterni offensivi. Saponara: non sostituito. Brekalo: non sostituito. La stagione non è finita. Non bisogna farsi prendere dal disfattismo. Ma la Fiorentina ha una rosa sicuramente meno profonda, forse anche meno forte, dello scorso anno. Succede sbagliare il mercato, basta dirselo. Basta aprire il frigo”.