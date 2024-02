L'OPINIONE, Arthur il Visconti viola: con lui un altro film

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il cuore e la mente del gioco viola sono rappresentati da un calciatore, Arthur Melo. Il brasiliano sta vivendo un periodo difficile per via di un infortunio che lo ha estromesso dalla trasferta di Lecce e gli potrebbe far saltare anche il match di Frosinone. Della sua importanza nell'ecosistema Fiorentina ha parlato Stefano Cecchi nella sua consueta rubrica del mercoledì su La Nazione, "Manca l'amalgama": "È una legge che nel mondo dello spettacolo conoscono da sempre. Prendi un copione e un gruppo di attori, dalli in mano a un regista scarsino e poi affidali a un grande del mestiere come Visconti o Sergio Leone. Sembrerà di vedere due film diversi. Magari è solo una suggestione, ma a me pare che la Fiorentina afona di questo periodo stia a lì a suggerirci come questa legge valga anche nel Calcio. O quantomeno valga nel calcio che ha in testa mister Italiano. Se nella Fiorentina non funziona il »regista» (...).

La Fiorentina 3 di questa stagione non sfugge alla regola: il suo periodo aureo, che va dalla fine di agosto a metà ottobre, coincide con la direzione impeccabile di Arthur Melo, che forse non a caso ha lo stesso nome di Toscanini. Arthur, dunque, «il fondamentalista del passaggio», come scrisse «El Pais» al suo arrivo in Spagna (...). In una Fiorentina che sotto la guida di Italiano ha scelto la via del calcio corale, Arthur sembra essere oggi l’unico irrinunciabile della rosa".