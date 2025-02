L'obiettivo Sanabria per l'attacco della Fiorentina non è tramontato

Nonostante abbia giocato ben ventisette minuti contro l'Atalanta in questo weekend, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come il futuro di Tonny Sanabria potrebbe essere lontano da Torino dopo questo ultimo giorno di mercato. Lo scarso impiego in stagione ha fatto sorgere un po’ di mal di pancia all’attaccante, come negli scorsi giorni ha spiegato anche il ct della sua nazionale che ha parlato anche di un'occasione di cambiare squadra. L’occasione di cui parlava Sanabria era la Fiorentina: Davide Vagnati aveva provato a imbastire una trattativa per uno scambio di prestiti con Christian Kouame, passato però all'Empoli.

Si riapre la pista Fiorentina?

Il quotidiano scrive che non è da escludere che la Fiorentina possa fare un ultimo tentativo proprio per Sanabria, presentando un’offerta per acquistarlo magari proprio a titolo definitivo. Oltre ai viola ci pensano anche il Cagliari e alcuni club spagnoli. Anche se resta da capire se il presidente del Torino Urbano Cairo avvallerebbe una cessione di una pedina importante per la rosa di Vanoli proprio nell'ultimo giorno di mercato.