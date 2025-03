L'infermeria si svuota: ad Atene torna Kean e forse anche Folorunsho e Adli. Per Colpani servirà ancora tempo

La Nazione fa il punto sui recuperi in vista della trasferta di giovedì ad Atene contro il Panathinaikos. In vista del tour de force, si legge sul quotidiano, se pur lentamente, l’infermeria è comunque destinata a svuotarsi: in Grecia è probabile il ritorno dal 1’ Kean (che ha smaltito i postumi del trauma cranico ma deve avere ancora l’ok definitivo dai medici) mentre stanno meglio sia Folorunsho che Adli, out ormai da quasi un mese. Tempi probabilmente più lunghi invece per Andrea Colpani.