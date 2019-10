L. FERRAGAMO, Lo stadio a Firenze ma presto

Sulle pagine di Repubblica c'è una doppia intervista sul tema stadio. La prima allo storico dell'arte Antonio Natali, che sottolinea le difficoltà di toccare il Franchi e accetta dunque la soluzione di uno stadio fuori dai confini. Di opinione opposta è invece Leonardo Ferragamo, componente della famiglia ed AD della Lungarno Alberghi, che dice: "Vorrei lo stadio a Firenze. Sono tifoso fin da piccolo della Fiorentina, come del resto lo siamo noi Ferragamo che amiamo tanto questa città. Non riesco a non confessare che lo stadio lo voglio a Firenze. Mi viene dal cuore e dalla testa. Però faccio anche un ragionamento che dà ragione a Commisso: il tempo è un importantissimo fattore di successo. Lo si calcola sempre troppo poco. Allora che lo si faccia a Firenze, ma presto e non importa dove