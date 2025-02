L'ex medico dei viola Manzuoli su Gudmundsson: "Caso poco frequente. Stop di circa di 2 mesi"

vedi letture

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione, per analizzare la situazione relativa all'infortunio di Albert Gudmundsson, ha deciso di interpellare l'ex medico sociale della Fiorentina, in viola dal 1992 al 2002, Marcello Manzuoli. Quest'ultimo ha spiegato come di solito questi tutpi di infortunio avvengano per impatto diretto: "Può darsi che Gudmundsson sia caduto sui glutei nei pochi minuti che ha giocato contro il Como".

Riguardo invece al periodo di stop Manzuoli sottolinea che non ci sono certezze, dipende da caso a caso, ma che i tempi non dovrebbero essere molto lunghi: "Non si parla di tempi particolarmente lunghi. Per la ripresa dell'attività agonistica si consiglia in genere un periodo di stop intorno ai due mesi ma è tutto variabile in base al caso specifico. Essendo una zona impossibile da immobilizzare, l'unica cosa da fare è evitare le sollecitazioni meccaniche. Sono fiducioso che possa tornare a disposizione intorno al periodo pasquale".

Ha mai visto un tipo di infortunio del genere nel mondo del calcio?

"no, quando ho fatto il medico nelle società di Serie A una patologia del genere non l'ho mai avuta. E' una cosa poco frequente tra i calciatori".