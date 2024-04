L'ANALISI, Viola fa 23 cross a partita. Attacco migliorato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne di Tuttosport è presente una ricca analisi statistica della Fiorentina, una squadra che tende sempre a schiacciare l’avversaria di turno e a giocare soprattutto negli ultimi 50 metri offensivi. “Il palleggio della Fiorentina è spesso articolato (10.57 sec. la media ad azione offensiva per 3.59 passaggi) anche se a volte fa fatica a trovare sbocchi centrali. Così, una delle soluzioni maggiormente cercare dall’undici viola è quella del cross. Non a caso i gigliati registrano una media di ben 23 cross a partita”, scrive il quotidiano, che aggiunge: “Dall’arrivo di Beltran è migliorata la fase offensiva: in base ai dati Opta infatti in situazione di gioco aperto (non su azioni da palla ferma dunque) la Fiorentina ha realizzato 29 gol fuori da 24.18 expected goals (xG). Grandi meriti vanno soprattutto a Bonaventura (7 gol da 5.39 xG), del già citato Beltran (ben 6 realizzazioni da 2.76 xG) e dell’insospettabile Martinez Quarta (4 gol da 2.31 xG).

Infine una considerazione anche sulla difesa, spesso accusata di essere troppo alta e di prendere molti gol in fotocopia su situazioni di contropiede: “Questa strategia ha dato qualche frutto: la Fiorentina infatti è l’ottava difesa della per gol subiti (34), grazie anche alle prestazioni di Terracciano, che è riuscito ad evitare ben 6.3 gol ai suoi”.