L'ANALISI, Alla viola serve un regista e nuovo carburante

All’interno delle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un corsivo del noto giornalista Stefano Cecchi, che commenta così il pareggio tra Empoli e Fiorentina: “C’era una volta una Fiorentina dominante, che aveva al suo centro un direttore d’orchestra. Si chiamasse Torreira, Amrabat o Arthur, quella squadra tesseva calcio stritolando l’avversario e raccogliendo applausi. Per motivi diversi, quella squadra è evaporata. Così nell’emergenza è arrivata la Fiorentina col doppio mediano.

Col Frosinone aveva funzionato, ieri no, a suggerire che nella macchina a non funzionare non è tanto il disegno del telaio ma l’assenza di carburante. Quel carburante che nel calcio si chiama motivazione, consapevolezza, intensità. La speranza è che il gestore della pompa di benzina, ovvero l’allenatore, sappia di nuovo come riempire il serbatoio della squadra. Perché restare in panne con una stagione che ha ancora autostrade da percorrere sarebbe un dispiacere per tutti”.