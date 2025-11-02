L'ammissione di Pradè: "Abbiamo perso tutti, era il momento giusto"

Non è dato sapere se e quanto Daniele Pradè abbia rotto gli indugi ed abbia presentato le dimissioni per i nuovi messaggi del tifo, di certo l’intento è stato quello di non proseguire nel rappresentare un ulteriore problema per il club.«Abbiamo perso tutti, era il momento giusto» ha confessato, stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, alle persone vicine. Il dirigente romano si è fatto da parte davanti a una situazione della quale si considera primo colpevole, come del resto aveva ipotizzato di fare nelle dichiarazioni seguite alla sconfitta con il Milan, anche per non aggravare un clima già pesante, tanto più in una domenica delicata come quella che attende Pioli e la squadra.

Così le riflessioni dell’estate, quando Pradè aveva già preso in considerazione l’ipotesi di un passo indietro, sono diventate le spiegazioni riferite a Commisso, che ha accettato le dimissioni.