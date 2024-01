KOUAME, Stasera alle 21 inizia la sua Coppa d'Africa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Inizia oggi la Coppa d'Africa e la Fiorentina avrà subito il suo protagonista in campo. Il giallorosso N’Dicka, il viola Kouame e l’ex rossonero Kessie (oggi in Arabia all’Al-Ahli) scenderanno in campo per primi con la Costa d’Avorio padrona di casa per sfidare stasera alle ore 21 la Guinea Bissau, mentre domani alle 15 toccherà alla Nigeria di Osimhen. Come ricorda il Corriere dello Sport, la fase a gironi si concluderà il 24 gennaio.