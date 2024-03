KOUAME, Può essere aggregato col Maccabi. Ma gestito

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ripercorre il 2024 di Christian Kouamé. La vittoria della Coppa d’Africa gli ha regalato probabilmente la gioia più grande della sua carriera, ma anche quella malaria che l’ha debilitato e tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Tre giorni in ospedale a Careggi prima di essere dimesso e iniziare l’iter riabilitativo. Venerdì scorso il via libera, con l’idoneità sportiva riacquisita dopo i test svolti a Roma, lunedì il primo allenamento in gruppo con tanti sorrisi e abbracci di compagni e staff tecnico.

Anche se recuperato, il suo rientro sarà comunque graduale, col calciatore che - aggiunge il quotidiano - potrebbe essere aggregato alla squadra già contro il Maccabi ma che recupererà appieno la forma solamente nella prossima pausa nazionali quando, per la gioia della Fiorentina, rimarrà al Viola Park poiché non convocato dal Ct Faé della nazionale campione d'Africa.