KOUAMÉ, Il soldatino di Italiano a cui manca solo il gol

Kouamé è il soldatino che Italiano si porterebbe anche in guerra. Apre così il Corriere dello Sport-Stadio che, parlando dell’ivoriano, sottolinea come anche contro l’Atalanta, pur non segnando, sia stato decisivo ai fini della vittoria finale, recuperando diversi palloni e riuscendo a coinvolgere i compagni in qualsiasi momento. Non a caso nelle parole di Italiano al termine della sfida c’è tutta la stima che il tecnico prova per lui: “Ho sempre detto a tutti che per abnegazione, sacrificio ed attaccamento è encomiabile. In queste due partite è stato perfetto. Ha giocato settanta minuti sabato, tutta la gara oggi, non so se sarà recuperabile per la Juventus, me lo auguro perché è un giocatore fondamentale per noi”, un senso di sacrificio che lo fa andare anche oltre il suo principale problema: la mancanza di reti.

Kouamé ha infatti un unico gol all’attivo realizzato in ventiquattro presenze e risale addirittura a metà settembre scorso, in un 3-2 al Franchi proprio contro l’Atalanta che regalò ai viola i tre punti. Tuttavia, tornato a disposizione contro il Milan dopo la Coppa d’Africa e la Malaria, Italiano non ci ha pensato due volte a buttarlo nuovamente nella mischia contro due squadre dall’alto coefficiente di difficoltà. Adesso per la Fiorentina e per Firenze si prospetta una vera e propria battaglia contro la storica rivale Juventus e Kouamé è pronto per indossare nuovamente l'elmetto e scendere in campo.