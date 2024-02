KOUAME, Fermato dalla malaria. Zero rischio di contagio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Christian Kouame ha la malaria. Questa è la notizia, insperata, in casa Fiorentina. Il club viola l'ha comunicato ieri pomeriggio tramite i suoi canali ufficiali. Come riportato dal quotidiano La Nazione nella sua edizione odierna, l'attaccante gigliato ha sicuramente contratto la malattia in Costa d'Avorio durante le fasi finali della Coppa d'Africa che si è giocata proprio nel suo paese natale. Il virus infatti si trasmette solo per via ematica(è totalmente esclusa la possibilità di un contagio) attraverso la puntura di zanzare infette che qui in Italia non sono presenti. Kouame potrebbe aver contratto l'infezione anche un mese fa con i primi sintomi che si sono manifestati all'improvviso nella notte tra martedì e mercoledì.

Il calciatore è stato ricoverato in ospedale, dove dovrà restare per tre giorni, e poi potrà continuare le cure a casa. Difficile ipotizzare i tempi del suo recupero, l'unica cosa certa è che non ci sarà contro la Lazio lunedì sera al Franchi. Un problema per Vincenzo Italiano che contava sulla fisicità e sul dinamismo dell'ivoriano per dare nuova linfa e nuove soluzioni, come la palla alta, alla fase offensiva della sua squadra.