KOUAME, Alla ricerca del tempo perduto. Il rinnovo...

Nella prima parte di stagione la Fiorentina si è aggrappata a Christian Kouame, ora, ricorda La Nazione, ha tirato un po' il fiato. Nel doppio confronto con il Braga solo 8 minuti in campo in Portogallo, poi le panchine in campionato contro Bologna ed Empoli, ma il tempo per giocare non mancherà: da qui fino alla sosta la Fiorentina giocherà sei volte in ventuno giorni, e le prossime settimane saranno anche il momento per riflettere sul rinnovo di un contratto in scadenza 2024. Pradè ha detto di volerli rinnovare tutti, anche perché in assenza di un rinnovo la Fiorentina dovrebbe cederlo fra pochi mesi per non perderlo a parametro zero l’anno prossimo