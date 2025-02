Kouamé a Empoli, affare non in discussione. Ma prima i viola aspettano Zaniolo

Christian Kouamé è virtualmente un giocatore dell'Empoli. L'affare che hanno chiuso da giorni gli azzurri e la Fiorentina per l'ivoriano non è in discussione, con l'ex Genoa che si trasferirà in prestito secco fino a giugno. Se però ancora non si è arrivati alla fumata bianca, è perché i viola vogliono prima abbracciare l'arrivo di Nicolò Zaniolo, per il quale siamo alle battute finali.

Una volta accolto l'ex Roma, spiega La Gazzetta dello Sport, Kouamé partirà alla volta di Empoli. Nel frattempo attende a Firenze, non a caso anche ieri pomeriggio si è allenato al Franchi con la squadra di Palladino nonostante sia praticamente già ceduto.