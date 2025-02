Kean reagisce agli insulti razzisti, la Fiorentina denuncia i responsabili

vedi letture

Al termine di Inter-Fiorentina 2-1 Moise Kean ha sbloccato il telefono e si è trovato davanti ad una marea di insulti di stampo razzista. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale ha reagito, oltre che postando una storia in cui rimarca il suo disgusto, pubblicando le foto dei messaggi offensivi ricevuti con i nomi dei responsabili. Poco dopo il club viola si è schierato contro gli autori delle offese dichiarando nel suo comunicato: "Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti". Tutto adesso è quindi nelle mani degli avvocati della società gigliata che si interfacceranno con gli organi competenti con l'obiettivo di non lasciare impuniti i responsabili. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Kean al momento non ha ancora intrapreso alcuna azione ufficiale, ma potrebbe denunciare gli autori degli insulti per diffamazione aggravata dall’uso dei social e dall’odio razziale.

Al fianco di Kean si sono schierate tante società di Serie A, tanti compagni e colleghi e anche il mondo della politica, a cominciare dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi: "Dobbiamo lavorare su più piani e cioè prima di tutto quello dell’intervento per farlo diventare il più tempestivo possibile, poi vanno contrastati i leoni da tastiera, e infine la scuola".