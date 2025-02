Kean, oggi possibili novità sul suo recupero: ma il vero obiettivo resta Atene

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto su quelle che sono le condizioni fisiche di Moise Kean, stasera uno degli assenti nella sfida contro il Lecce: il centravanti, sta meglio, ma botta e spavento presi a Verona sono stati forti. Possibile che oggi la Fiorentina comunichi qualcosa di preciso in merito al suo piano di recupero ma Moise scalpita per tornare il prima possibile. L'obiettivo di tutti è riportarlo in campo ad Atene senza però correre rischi. Se arriverà il via libera dei medici, il centravanti viola riprenderà ad allenarsi con i compagni e partirà per la Grecia nella giornata di mercoledì insieme a tutta la comitiva gigliata.

L'eventuale impiego sarà poi tutto da vedere, ma già la convocazione sarebbe una buonissima notizia anche in vista degli appuntamenti successivi. Tra le due sfide europee con il Panathinaikos, la Fiorentina sarà di scena al Maradona col Napoli (domenica ore 15) e poi ospiterà la Juventus prima della sosta (16 marzo ore 18).