Kean in panchina o dal 1' in Grecia, CorFio: "Di sicuro titolare a Napoli"

Anche il Corriere Fiorentino dedica spazio al rientro in gruppo di Moise Kean. Già in Grecia Palladino potrebbe schierarlo, dall’inizio o in corsa, ma a maggior ragione con il Napoli, quando tra gli squalificati viola ci sarà Zaniolo che lo ha sostituito con il Lecce, il tecnico punterà al 100% su di lui. Intanto la bella notizia è appunto che la Fiorentina ritrova il suo attaccante più affidabile e continuo (15 gol dei 42 viola complessivi in A) che domani salirà sull’aereo per Atene in attesa di tornare decisivo.

Ieri il giocatore ha postato una foto con la maglia dell’allenamento, con ancora un vistoso cerotto a coprire a ferita sopra l’occhio ma con il sorriso smagliante di chi può tornare a fare quello che ama di più: giocare e allo stesso tempo trascinare la Fiorentina a suon di gol.