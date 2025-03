Kean-Gudmundsson coppia gol: due mesi per recuperare il tempo perso

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola celebra Albert Gudmundsson e Moise Kean, coppia gol decisiva contro il Panathinaikos. Un’attesa sfibrante, lunga quasi una stagione intera, con il risultato di ritrovarsi a marzo e sorprendersi di una sinfonia che può risuonare in tutta la sua bellezza. Con i 60 minuti di Gudmundsson di ieri i due hanno condiviso il campo per 872 minuti in stagione, l’equivalente di poco meno di 10 partite.

Solo contro il Milan nella prima parte di stagione la catena dei due giocatori aveva funzionato, ora dopo il primo indizio contro il Napoli, ieri è stata la seconda volta che hanno segnato entrambi. L’orizzonte ora è rivolto alla Juventus, poi agli impegni di Nations League, con Gudmundsson che ritroverà la sua Nazionale e Kean andrà con l'Italia. Poi avranno poco più di due mesi per recuperare il tempo perso.