Kean e Fagioli, due ex Juventus fanno godere Firenze. Moise insegue Gila

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi esalta Moise Kean e Nicolò Fagioli, facendo una provocazione: "Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero stati due juventini a fare godere Firenze?". Due ex bianconeri come l'attaccante e il centrocampista si sono infatti presi la ribalta di una squadra, quella di Palladino, pronta ad un finale di stagione importante.

I numeri di Kean

Il centravanti sta battendo tanti record: è il primo italiano a segnare più di 15 gol in A con la Fiorentina da Pepito Rossi, solo Erling Haaland ha così tanti gol a quell'età e in più i 21 gol in 35 presenze con la maglia viola hanno eguagliato le reti messe a segne da Dusan Vlahovic nella sua migliore annata a Firenze. L'ultimo giocatore viola più prolifico è stato Alberto Gilardino nella stagione 2008-09, con 25 gol in 46 gare. L'inseguimento è iniziato.