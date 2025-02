Kean, dopo la rabbia i messaggi di vicinanza del calcio e della politica

vedi letture

Moise Kean non lascia correre davanti ad episodi come quelli accaduti nella tarda serata di lunedì dopo Intrer-Fiorentina. Era già successo in passato,nel 2019 dopo gli ululati di Cagliari, così come nel 2022 quando erano stati alcuni tifosi del Napoli a fare la stessa cosa. Anche questa volta, di fronte ai tanti messaggi di odio sui social, il centravanti della Fiorentina ha reagito, ripostando con nomi e cognomi gli insulti arrivati sul suo profilo e pubblicando una storia Instagram con delle faccine nauseate e la scritta: "Ancora, nel 2025".

Come sottolinea il quotidiano La Repubblica (Firenze) dal mondo del calcio però sono arrivate anche buone notizie, come la condanna da parte della Fiorentina, che quattro anni fa si schierò in prima contro i propri tifosi che ricoprirono di insulti Koulibaly, e come i tanti messaggi di vicinanza all'ex Juventus da parte di società e colleghi. Non solo il mondo del calcio, anche quello della politica, a partire dalla Sindaca di Firenze Sara Funaro e dal Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, si è stretto attorno al bomber viola e della Nazionale.